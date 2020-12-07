8 декабря несколько десятков улиц в Туле останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 8 декабря, несколько десятков улиц Тулы останутся без электричества. Городские электросети планируют несколько видов работ, в том числе и обрезку деревьев, перетяжку и монтаж проводов. Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам:

1-й Городской пр-зд, 1-17; пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а; пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); пр-зд 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пр-зд 3-й Южный, 1-16; ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а; ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.); ул. Богучаровская, 8-а; ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.); ул. Карпова, 103-а, 101; ул. Киреевская, 9, 53; ул. Кутузова, 16, 16-а$ ул. Л. Толстого, 128, 146, 144, 115; ул. Металлургов, 77, 77-б, 79, 75-б; ул. Н. Островского, 62; ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.); ул. Октябрьская, 299-а, 301, 301-а, 284; ул. Приупская, 2, 3, 5; ул. С. Перовской, 26; ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.), 19, 21, 27; ул. Халтурина, 15, 13; ул. Шевченко, 8-а, 10, 11, 12, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а; ул. Шухова, 28.

п. Н-Скуратово: ул. Болотникова, 1-28; ул. Гл. Успенского, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а; ул. С. Разина, 1-33; ул. Чекалина, 2; ул. Щедрина, 2, 4.

п. Старо-Овсянниково, 2п.

Н-Октябрьский, 25-102, 188, 185, 189, 57-а, 58-а, 46-а.

Мясново: ул. Чмутова, 4-18 (чётн.), 36-а, 14-а,164-в, 158-б, 166-а, 164-а, 164-б, 164-г; 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 3-а, 2-б, 13-а, 13-б, 13-в, 9-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Б. Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а.

п. Горелки: Московское ш., 15-а; пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6; ул. Макаренко, 24, 3-б, 9-а, 11-б.

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17; 18-28, 1, 28-а; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87; ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.)? 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12, 12-а; 13-23; ул. Шевченко, 63, 65, 67.