16-летний подросток в Тульской области попал под колеса неизвестного автомобиля. Фото: материалы пресс-служб

16-летний подросток в Тульской области попал под колеса неизвестного автомобиля.

ДТП случилось 4 декабря около 16:20 в Новомосковске. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Молодой человек получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Тульская Госавтоинспекция ищет свидетелей данного ДТП. Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах региональной ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-95-07 или +7-4872-32-58-07

Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Новомосковскому району: +7-48762-6-22-73.