Известный российский блогер поддержал финансово последнюю тульскую водоразборную будку Фото: соцсети

Известный дизайнер и блогер перечислил пожертвования в размере 100 тысяч рублей. Деньги были собраны во время одного из его стримов, на которых дизайнер разбирает работы всех желающих и дает им оценку.

Напомним, что будка была буквально по бревнышкам разобрана на заброшенном частном участке и собрана заново на территории областного краеведческого музея. На пожертвования предполагается сделать новую кровлю, после чего приступить ко внутренней отделке.