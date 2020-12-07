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Известный российский блогер поддержал финансово последнюю тульскую водоразборную будку

Артемий Лебедев пожертвовал деньги на сохранение исторического здания
Игорь КОПЫТОВ
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Известный российский блогер поддержал финансово последнюю тульскую водоразборную будку

Известный российский блогер поддержал финансово последнюю тульскую водоразборную будку

Фото: соцсети

Известный дизайнер и блогер перечислил пожертвования в размере 100 тысяч рублей. Деньги были собраны во время одного из его стримов, на которых дизайнер разбирает работы всех желающих и дает им оценку.

Напомним, что будка была буквально по бревнышкам разобрана на заброшенном частном участке и собрана заново на территории областного краеведческого музея. На пожертвования предполагается сделать новую кровлю, после чего приступить ко внутренней отделке.

Культура