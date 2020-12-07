Тульские баскетболисты продолжают триумфальное шествие в первой лиге Фото: материалы пресс-служб

Баскетболисты «Новомосковска» во втором гостевом матче зоны ЦФО первой лиги выиграли у курских «Русичей-2» со счетом 80:70 (21:16, 20:21, 9:18, 20:25).

Самым результативным в составе новомосковцев стал Илья Синкевич, набравший 17 очков. Выиграв все шесть матчей, «Новомосковск» единственный в зоне не потерял очков. Напомним, что в нынешнем сезоне именно эта команда защищает честь региона в профессиональном баскетболе после исключения БК «Арсенал» из турнира.