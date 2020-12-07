В Туле УАЗ протаранил КАМАЗ Фото: материалы пресс-служб

Поздно вечером в воскресенье в районе дома № 145 на проспекте Ленина молодой человек 2001 года рождения без водительских прав, будучи за рулем автомобилем «УАЗ 220600», по предварительной информации, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «КАМАЗ 5490» с полуприцепом «Тонар».

В результате ДТП пассажир автомобиля «УАЗ», молодой человек 2002 года рождения, от полученных травм скончался на месте, а сам водитель «УАЗа» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. О судьбе водителя грузовика ничего не известно.