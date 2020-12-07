В Туле троллейбус задавил ребенка Фото: соцсети

Несколько лет назад на всю страну гремело громкое дело, когда водитель троллейбуса в Заречье на перекрестке улиц Демидовской и Пузакова сбила ребенка. Ситуация повторилась в минувшую пятницу.

4 декабря в 14:35 на улице 9 мая мужчина 1978 года рождения, управляя троллейбусом, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2014 года рождения, который, по предварительной информации, перебегал проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия ребенок находился в сопровождении матери.