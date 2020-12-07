Тулячка выиграла у знактоков элитарного клуба 50 000 рублей

фото: стоп-кадр

И снова туляки приняли участие в известной телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Так, уже не первый раз свои вопросы знатокам элитарного клуба задают жители нашего региона. На этот раз со своим вопросом выступила туляка Юлия Максимова.

Юлия является специалистом по живописи XVI - XVII веков. Ее вопрос прозвучал так:

Шанталь Рэдклифф водит своих студентов на экскурсии в музей.

Внимание черный ящик.

В черном ящике находится то, что преподаватель рекомендует использовать при изучении подлинников картин старых мастеров. В частности, Караваджо. Что в черном ящике?

Знатоки рассмотрели вариант, что в ящике свеча, однако ответом стало «маска для лица». Однако правильным ответом было «солнцезащитные очки».

Вопрос был оценен в 50 000 рублей, которые и «улетели» в Тулу к Юлии.