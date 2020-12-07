Туляки могут встретить Новый год с осадками и потеплением Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным метеоданным, во второй половине декабря на территории ЦФО снова наступит потепление. Поэтому, есть вероятность того, что Новый год в Тульской области пройдет с осадками.

Так, с 13 декабря в Туле потеплеет до -2…0°C, а также будет идти снег до 2,5 мм. Однако, с 7 декабря в регионе все же будет преобладать более зимняя погода: морозно и солнечно.

Так, до 12 декабря средняя температура днем будет -7…-9 °C, а вот в воскресенье, 13 декабря, столбик термометра снова покажет -4…-5°C.