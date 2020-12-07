В Тульской области избили и ограбили 48-летнюю женщину Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области избили и ограбили 48-летнюю женщину. По предварительной информации, вечером в городе Советске Щекинского района 27-летний представитель цыганского этноса напал на местную жительницу и ударил ее несколько раз.

Забрав 4 000 рублей из кармана ее куртки, он скрылся. Полицейские задержали злоумышленника. По данным МВД, он нигде не работает. В содеянном представитель цыганского этноса признался. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие.