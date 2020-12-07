Международный фестиваль кино в Туле подвел итоги

5 декабря прошла церемония награждения победителей фестиваля коротких фильмов «Шорты». Приз организаторов кинофестиваля получил фильм «Последняя смена» московского режиссера Кристины Лунинской.

Вноминации «постер» выиграл Михаил Серебреников из Красноярска с историей о том, как купить велосипед и стать жертвой заговора правительства – постером к фильму «Бесит». Среди трейлеров был признан лучшим трейлер к фильму «Кое-что задаром» Алексея Талызина из Питера. В актерской работе отметили Дарью Кузнецову из фильма «Заново». Лучшим фильмом был признан «Escape» столичного режиссера Александра Гаврилова.

В отдельной номинации «75-лет Победе» награду завоевал фильм «Вечные» режиссера Леонида Розенфельда из Новосибирска.