Беспечного жителя Тульской области обокрали в бане
Фото: Алексей ФОКИН
По предварительной информации, в бане в Новомосковске у одного из посетителей украли мобильный телефон и деньги. Своей имущество местный житель оставил без присмотра.
Сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий ранее судимый житель Новомосковска. Факт кражи попал на камеры видеонаблюдения.
Молодой мужчина признался в своем преступлении. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.