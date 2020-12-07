Беспечного жителя Тульской области обокрали в бане Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, в бане в Новомосковске у одного из посетителей украли мобильный телефон и деньги. Своей имущество местный житель оставил без присмотра.

Сотрудники полиции вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий ранее судимый житель Новомосковска. Факт кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Молодой мужчина признался в своем преступлении. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.