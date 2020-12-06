Житель Тульской области осужден на 10,5 лет за убийство знакомого

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В Киреевске суд приговорил местного жителя к 10,5 годам колонии строгого режима за убийство.

Установлено, что в июле 2020 года мужчина находился в гостях у своего знакомого, где они вместе распивали алкоголь. Позже между ними возникла ссора, в ходе которой подсудимый начал избивать приятеля ногами, а затем, взяв нож, нанес ему несколько ударов по спине, лицу и шее. От полученных травм мужчина умер на месте.

Приговором суда местный житель признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.