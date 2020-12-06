В Тульском музее изобразительных искусств проходит выставка портретов и пейзажей XIX - XX веков

Фото: Материалы пресс-служб

Тульский музей изобразительных искусств приглашает на выставку «Русская графика XIX - XX веков». На выставке представлены работы таких знаменитых художников, как Петр Соколов, Владимир Гау, Александр Брюллов, Людвиг Премацци, Василий Поленов, Роберт Фальк, Порфирий Крылов, Петр Кончаловский, Александр Дейнека. Это портреты и пейзажи, выполненные в технике акварель и пастель. Также экспозиция включает в себя портреты знаменитых дворян Тульской губернии Николая Гагарина, Алексея Бобринского, Олсуфьевых и других известных в нашей области жителей.

Многие работы выставки посетители увидят впервые. Акварель очень требовательна к сохранности и поэтому длительное время находиться в экспозиции не может. После непродолжительных выставок работы вновь возвращаются для бережного хранения в музейные фонды.

Выставка организована в двух залах музея. Проходя по ним, можно просмотреть, как менялась техника акварельного рисунка в течение двух веков.

Работа выставки продлится до 25 января 2021 года.

Возрастная категория: 6+