7 декабря часть Тулы останется без света

Фото: Архив "КП"

В понедельник, 7 декабря в нескольких территориальных кругах областного центра пройдут отключения электричества. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на объектах энергоснабжения.

Так, завтра с 9:00 до 15:30 часть Тулы останется без света. Публикуем полный список адресов:

Московское ш., 2-в;

ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-111 (нечётн.), 95-а, 93-а; ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.); пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17; ул. Станиславского, 51, 64, 60, 50; ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.); ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 9чётн.); ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 13-а, 15-а, 14-38 (чётн.);

ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-в, 40-а, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е;

п. Горелки: ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); Московское ш., 25-41 (нечётн.); пер. Охотный.