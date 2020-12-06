Житель Тульской области задержан за угон двух автомобилей

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В Донском в отдел полиции обратилась 38-летняя жительница Северо-Задонска. Она сообщила, что от ее дома неизвестный пытался угнать принадлежащий ее «Шевроле-Нива». Позже в отдел УМВД с заявлением обратился 57-летний мужчина, у которого также угнали автомобиль «ВАЗ-21124», стоящий около дома.

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий ранее судимый за угоны транспортных средств житель Донского. Он был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.