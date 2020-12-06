Туляк на 3 тысячи расплатился в магазине найденной банковской картой

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В Туле с банковской карты 26-летней девушки житель областного центра списал почти 3 тысячи рублей.

По предварительным данным, туляка потеряла свою карту, но не заблокировала ее вовремя. Карту нашел 55-летний мужчина. Понимая, что совершает противоправный поступок, он решил воспользоваться случаем и оплатил в магазине ряд своих покупок.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого в краже туляка. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.