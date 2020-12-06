В Туле 6 декабря за порядком проследит Евгений Пятисоцков

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На выходных в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 6 декабря, за порядком проследит начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Пятисоцков Евгений Иванович.

По всем возникшим вопросам жители областной столицы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).