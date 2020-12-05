6 декабря тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»

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Завтра, 6 декабря, состоится 17-й тур чемпионата России по футболу. На поле команда тульского «Арсенала» встретится с московским «Динамо».

В рамках чемпионата игру «оружейников» в столице будет судить петербуржец Василий Казарцев. 40-летний арбитр региональной категории в текущем сезоне уже судил матч с участием туляков: «Рубин» - «Арсенал». Помогать Казарцеву будут ростовчанин Роман Усачев и Александр Богданов из подмосковной Вереи. Резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар). Судья VAR – Игорь Панин (Дмитров), судья AVAR – Арам Петросян (Бронницы).

Матч «Динамо» – «Арсенал» состоится в воскресенье на «ВТБ Арене». Начало игры в 16:30.