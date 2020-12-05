В Тульской области школа нарушила санитарное законодательство

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Управление Роспотренадзора по Тульской области провело мониторинг образовательных учреждений региона. Целью проверок стал контроль соблюдения утвержденных санитарных требований. Так, за неделю с 24 ноября по 4 декабря проверку прошли 30 образовательных организаций, среди них 23 школы и 7 детских садов.

По результатам мониторинга нарушения были обнаружены только в одном общеобразовательном учреждении.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства в условиях рисков распространения коронавируса в отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Все материалы были переданы в суд для рассмотрения.