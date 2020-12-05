В Туле на площади Ленина появится новый арт-объект

Фото: Администрация Тулы

5 декабря в центре Тулы, на площади Ленина, приступили к установке первого в России новогоднего арт-объекта с дополненной реальностью – новогоднего пряничного домика. В его окнах можно увидеть различные праздничные сюжеты, которые демонстрируются в формате видеороликов. Сказочные сюжеты посвящены жизни Деда Мороза и его подготовке к предстоящему празднику.

Чтобы посмотреть видеоролики, нужно просто навести камеру смартфона на окна. А для того, чтобы побывать в волшебном мире Деда Мороза, необходимо скачать по QR-коду, размещенному на фасаде домика, мобильное приложение.

После завершения работ по установке пряничного домика на новом арт-объекте включится иллюминация.