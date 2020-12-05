Тулячка на 2,5 года отправится в колонию за мошенничество

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Жительница Тулы обвиняется в совершении 2-х преступлений, связанных с мошенничеством в особо крупном размере.

Как установлено судом, жительница областного центра путем обмана завладела деньгами двух женщин. Она пообещала с помощью специальных религиозных обрядов снять с них порчу, конечно, за денежное вознаграждение.

Так, с сентября 2012 по май 2020 тулячки отдали мошеннице деньги суммой 2 509 500 и 2 855 000.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 2 года и 6 месяцев. Также с мошенницы взыскано возмещение причиненного имущественного вреда на общую сумму 5 364 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.