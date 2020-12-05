У жительницы Одоева ночью угнали припаркованный автомобиль

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У жительницы Одоева ночью украли припаркованный около ее дома отечественный автомобиль. С заявлением о пропаже «ВАЗа-2108» 39-летняя женщина обратилась в отделение полиции.

При проведении комплекса оперативных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого – неработающего 43-летнего местного жителя. Он был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Позже он признался в содеянном.

Сейчас в правоохранительных органах по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угнанный автомобиль возвращен законной владелице.