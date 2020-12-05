В Туле задержана подозреваемая в краже одежды из спортивного магазина

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Представительница цыганского этноса украла мужскую одежду из спортивного магазина на ул. Советской. С заявлением о краже в полицию обратился сотрудник торгового зала.

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемой похитительницы.

29-летняя представительница цыганского этноса была задержана и доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Позже она дала признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.