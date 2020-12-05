Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

5 декабря за порядком в Туле проследит Виктор Панов

На выходных в областной столице организовано дежурство сотрудников городской администрации
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Туле на выходных организовано дежурство сотрудников городской администрации.

Так, сегодня, 5 декабря, дежурный – заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Виктор Викторович Панов.

По всем возникающим вопросам жители областной столицы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).