К 80-летию обороны Тулы выпустят юбилейную медаль Фото: Алексей ФОКИН

К 80-летию обороны Тулы выпустят юбилейную медаль. Ей будут награждены участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники; а также инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья во время войны; труженики тыла.

В Тульской области такие награды получат более 12 тысяч человек. Сообщается, что на медали будут фигуры солдата Советской армии и ополченца, а также памятная надпись.

Для медалей изготовят особые футляры, вручать юбилейные награды будут вместе с удостоверениями.