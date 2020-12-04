Тульский экзотариум приглашает увидеть кормление редких животных Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум приглашает жителей и гостей города увидеть кормление животных. На экспозиции «Под пологом тропического леса» также можно понаблюдать за поведением зверьков, узнать, кто предпочитает большую часть времени проводить в укрытии или вести малоподвижный образ жизни.

Расписания кормления редких животных Фото: материалы пресс-служб

Экспозиция доступна для посещения со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу и в воскресенье с 10.00 до 20.00. В понедельник же экзотариум закрыт для гостей — санитарный день.