Украинка пыталась вывезти из России антикварный тульский самовар

Украинка попыталась вывезти из России антикварный тульский самовар Фото: материалы пресс-служб

Украинка попыталась вывезти из России антикварный тульский самовар. Женщину задержали на границе в Крыму.

Как сообщает Южное таможенное управление, сотрудники пункта пропуска Армянск обнаружили у выезжающей из России жительницы Киева самовар с надписями «ТУЛА АТА» на крышке и «БАТАШЕВЫ» на поддоне. При этом у гражданки Украины не было документов на вывоз данного ценного предмета, отсутствовала декларация.

Самовар был изготовлен в Туле еще в XIX веке Фото: материалы пресс-служб

Эксперты установили, что самовар был изготовлен в Туле еще в XIX веке на фабрике «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева». Чтобы вывезти его с территории России, необходимы документы о таможенном декларировании, а также разрешительные документы от Министерства культуры России на бланке с гербовой печатью или же заключения соответствующих экспертов.

На вывоз такого особо ценного самовара нужны специальные документы Фото: материалы пресс-служб

В отношении жительницы Киева возбуждены административные дела по статьям «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений».