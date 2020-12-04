Житель Тульской области порезал колеса машины своего соседа
Фото: Алексей ФОКИН
Житель Тульской области порезал колеса машины своего соседа. Причины такого поступка мужчины выясняются.
По предварительной информации, инцидент случился в Кимовске. Некий злоумышленник порезал ножом колеса автомобиля Hyundai, принадлежащего 39-летнему местному жителю. Машина стояла возле дома потерпевшего.
Полиция вычислила подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Кимовска, живущий недалеко от места происшествия. В совершенном он признался.
Сейчас региональный отдел МВД устанавливает причины и мотивы такого действия мужчины, ведется следствие.