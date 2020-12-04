В Тульской области при пожаре в Алексине одного мужчину спасли, а другого - увезли в больницу Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 4 декабря, в Алексине вспыхнула квартира в одном многоэтажном доме. О пожаре в службу спасения сообщили в 12:13 по мск.

На место происшествия три единицы специальной техники. В 12:17 пожарные приступили к тушению, а уже в 12:25 огонь был потушен. В результате ликвидации пожара по лестничному маршруту из горящего дома спасли одного человека, а одного мужчину увезли в больницу.

Отметим, что в квартире полностью выгорел диван. Причины пожара устанавливаются.