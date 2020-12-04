Житель Тулы обокрал кафе, спрятавшись в туалете Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники тульского отделения полиции задержали жителя оружейной столицы при забавных обстоятельствах кражи.

По предварительной информации, туляк зашел в кафе вечером незадолго до его закрытия, спрятался в туалете и дождался, пока все работники заведения уйдут. По какой-то причине мужчину не обнаружили.

Когда в кафе никого не осталось, он вышел из своего укрытия, забрал из бара бутылку коньяка и 12 000 рублей. Выпив весь украденный коньяк, незадачливый злоумышленник попытался выйти из заведения, но не смог, так как сильно опьянел. Испугавшись, он стал бить в окна, пытаясь привлечь к себе внимание. Это заметили сотрудники полиции, которые и доставили 45-летнего мужчину в отделение.

Украденные деньги нашли при задержанном. Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие.