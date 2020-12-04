В Тульской области за санитарные нарушения закрыли два кафе Фото: Алексей ФОКИН

С 27 ноября по 4 декабря в Тульской области региональное управление Роспотребнадзора провело проверку 7 пунктов общественного питания и 41 точку торговли.

Инспекционная комиссия проверила соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые организации должны проводить для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В двух кафе в Алексине и Туле санобработку не проводили, поэтому ведомство запретило им принимать посетителей. Также материалы соответствующих административных дел переданы в суд.