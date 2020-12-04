Из жизни ушел почетный гражданин Тульской области Александр Федорович Попов

Сегодня, 4 декабря, из жизни ушел генеральный директор АО «Заря», Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный гражданин Тульской области Александр Федорович Попов. Он умер на 66 году своей жизни.

Свою трудовую деятельность Александр Федорович начал в 1976 году. Так, после окончания Богородицкого совхоза-техникума он стал главным ветеринарным врачом колхоза «Заря» Киреевского района Тульской области. Спустя время Александр Федорович стал руководителем предприятия. С ноября 2002 года стал его генеральным директором.

Александр Попов был включен в энциклопедию «Лучшие люди России», неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ.