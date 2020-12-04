Туляк в течение нескольких дней ограбил двух пенсионерок Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой местные полицейские задержали подозреваемого в грабежах. Злоумышленник в течение ноября месяца ограбил двух пожилых женщин. Так на одну из них, 84-летнюю тулячку, мужчина напал около подъезда её дома. Он отобрал у женщины кошелёк, в котором было 4 000 рублей.

Второй жертвой оказалась 67-летняя пенсионерка. Грабитель выхватил из ее сумки кошелек, в котором лежало 18 000 рублей. Так, полицейские установили, что к хищениям может быть причастен проживающий неподалёку 38-летний ранее судимый мужчина.

При проверке эти данные подтвердились, а подозреваемого задержали. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 161 УК РФ.