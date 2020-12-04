Житель Вологодской области выманил у тулячки крупную сумму денег

Житель Вологодской области выманил у тулячки-инвалида крупную сумму денег Фото: Алексей ФОКИН

Житель Вологодской области выманил у тулячки-инвалида больше 20 000 рублей.

По предварительной информации, 19-летний вологжанин осенью 2019 года переписывался с тулячкой с ограниченными возможностями здоровья. Злоумышленнику удалось добиться доверия девушки, после чего он взял у нее якобы в долг 23 000 рублей и пропал. Страницу в социальной сети парень удалил, других контактов не оставил.

Сейчас вологжанину предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба.