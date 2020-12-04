Ушел из жизни Почетный гражданин Тульской области Александр Федорович Попов Фото: Алексей ФОКИН

Александр Федорович - Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации - был настоящим локомотивом аграрной отрасли региона. В 2008 году возглавляемое им акционерное общество «Заря» в числе восьми хозяйств России вошло в Федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2012 года». В рамках ее реализации, в селе для работников предприятия был построен коттеджный поселок из 60 домов с благоустройством, в селе реконструирована школа, построен фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, сельский клуб.

Много лет А.В. Попов избирался депутатом Собрания представителей муниципального образования Киреевский район, депутатом собрания депутатов муниципального образования Дедиловское.

Александр Попов за достижение высоких показателей включен в энциклопедию «Лучшие люди России», награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», неоднократно отмечался Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, администрации Тульской области, администрации муниципального образования Киреевский район.