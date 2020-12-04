Тульский пенсионер отсудил у службы такси деньги за несостоявшуюся поездку в Москву Фото: Алексей ФОКИН

Тульский пенсионер обратился в региональный Роспотребнадзор, чтобы защитить свои потребительские права и отсудить у такси деньги за несостоявшуюся поездку.

Так, мужчина заранее заказал и оплатил такси по маршруту «Тула-Москва-Тула». Однако, за несколько дней до поездки он решил отметить ее, но вот «Единая служба такси» не захотела возвращать пенсионеру деньги, а туляк подал в суд.

Отметим, что часть суммы пенсионеру вернули во время судебного процесса, при этом судья решил присудить еще и взыскание неустойки за нарушение срока возврата, компенсацию морального вреда. В адрес службы такси был выписан еще и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя.