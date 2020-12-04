Смерть от любви: тулячка до смерти избила своего возлюбленного, страдающего гемофилией Фото: Алексей ФОКИН

34-летняя тулячка попадет в суд за то, что до смерти избила своего больного приятеля во время ссоры. Так на женщину упало уголовное дело, заключенное в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 7 июня прошлого года обвиняемая употребляла алкогольные напитки вместе со своим сожителем в одном из баров на улице Металлургов. Между парой возник конфликт, и, не удержав себя в руках, женщина начала избивать своего 36-летнего возлюбленного каким-то неустановленным предметом.

На следующий день потерпевший скончался. Причиной тому стала гемофилия, которой страдал мужчина. При этом женщина знала о таком непростом и опасном заболевании своего кавалера, но все равно продолжала наносить удары.

Уголовное дело направилось в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.