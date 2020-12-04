В Туле на Косой Горе водитель сбил женщину, отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП Фото: соцсети

В четверг вечером, в социальных сетях жители поселка Косой Горы рассказали о небезразличном ДТП. Так, около 18:00 на пересечении улиц Генерала Горшкова и Гагарина иномарка сбила женщину.

Пострадавшей оказалась 67-летняя женщина. При этос после происшествия, водитель сам лично отвез женщину в больницу, где ей оказались медпомощь.

При этом, после больницы он вернулся на место происшествия и вызвал инспекторов ГИБДД.