В Туле под суд пойдут пять братьев-разбойников Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на суде рассмотрят уголовное дело в отношении сразу пятерых братьев. Мужчины обвиняются в совершении серии разбойных нападений.

По версии следствия, ночью 12 января 2020 года пьяные братья напали на обычного прохожего у корпуса ТулГУ. Мужчина был побит, а также лишился 15 тысяч рублей. После этого разбойники передвинулись на улицу 9 Мая, где также избили другого мужчину, отобрав у него барсетку, в которой находились неценные вещи и 900 рублей.

На данный момент пятеро братьев находятся под стражей. Предварительно им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.