10 декабря имущество тульских должников на 11 млн рублей уйдет с молотка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова устроят аукцион, где на торги выставят арестованное имущество должников. А именно с молотка будут проданы заложенные предметы имущества: квартиры, жилой дом, товарный склад, земельный участок и гараж с подвалом. Общая стоимость объектов оценивается в 11,015 млн рублей.

Чтобы принять участие в аукционе, необходимо отправить заявку с соответствующей документацией по адресу https://www.tektorg.ru до 17:00 7 декабря.

Сам же аукцион пройдет 10 декабря на электронной площадке.