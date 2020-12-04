В Туле на улице Пролетарской дорогу не поделили Kia и "Лада"

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

В четверг вечером, 3 декабря, в Пролетарском районе Тулы произошло ДТП. Дорогу на перекрестке улиц Плеханова и Пролетарской не поделили «Лада Ларгус» и Kia Optima.

По предварительным данным, иномарка двигалась по ул. Пролетарской в сторону центра города, а отечественное авто держало свой курс по ул. Плеханова. Столкнувшись друг с другом, иномарка врезалась в фонарный столб.

В ДТП пострадало трое человек. Двое мужчин и одна женщина получили незначительные травмы, им оказали помощь на месте медработники. Окончательную причину аварии будут устанавливать сотрудники ГИБДД.