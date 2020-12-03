В Тульской области временно закрывается Дом Толстого, Флигель Кузминских и конюшни Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области территория музея-усадьбы в Ясной Поляне частично перешла на коронавирусный карантин. Так, временно свои двери для посещения закрывают Дом Толстого, Флигель Кузминских и конюшни. Их деятельность будет приостановлена до 15 декабря.

Также на временное «нет» ушли и экскурсии по заповеднику. Однако самостоятельное посещение на территории музея-заповедника все также разрешено. Время работы с 9:00 до 17:00 по мск.

Однако продолжает свою работу галерея «Ясная Поляна» на Октябрьской улице в Туле. До 13 декабря туляки смогут посмотреть выставку «Пейзажи Ясной Поляны», которая работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

Продолжают принимать посетителей филиалы музея на железнодорожных станциях Козлова Засека и Щекино (Ясенки). Время работы филиалов: вторника - воскресенье с 9:30 до 15:30. В Крапивне краеведческий музей открыт каждый день с 9:00 до 17:00.