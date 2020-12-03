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Олени, белые медведи и забавная белка: как Тула преображается к Новому году

Необычные статуи придают городу праздничное настроение
Источник:kp.ru
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Олени, белые медведи и забавная белка: как Тула преображается к Новому году

Олени, белые медведи и забавная белка: как Тула преображается к Новому году

Фото: Алексей ФОКИН

Тула постепенно преображается к празднику Нового года. На центральной площади города уже установили елку, идет монтаж Губернского катка.

Олени - транспорт Деда Мороза

Олени - транспорт Деда Мороза

Фото: Алексей ФОКИН

Помимо традиционных украшений города к главному празднику зимы у стен кремля появились фигуры медведей, зайца, белки и оленей. Они-то и попали в кадр наших корреспондентов.

Белка песенки поет да орешки все грызет

Белка песенки поет да орешки все грызет

Фото: Алексей ФОКИН

Хотя снег все еще не лег в городе и погода не радует, эти необычные статуи создают праздничное настроение и предощущение перемен и надежд в новом 2021 году.

Необычные статуи создают в городе праздничное настроение

Необычные статуи создают в городе праздничное настроение

Фото: Алексей ФОКИН