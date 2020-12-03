Олени, белые медведи и забавная белка: как Тула преображается к Новому году
Фото: Алексей ФОКИН
Тула постепенно преображается к празднику Нового года. На центральной площади города уже установили елку, идет монтаж Губернского катка.
Олени - транспорт Деда Мороза
Фото: Алексей ФОКИН
Помимо традиционных украшений города к главному празднику зимы у стен кремля появились фигуры медведей, зайца, белки и оленей. Они-то и попали в кадр наших корреспондентов.
Белка песенки поет да орешки все грызет
Фото: Алексей ФОКИН
Хотя снег все еще не лег в городе и погода не радует, эти необычные статуи создают праздничное настроение и предощущение перемен и надежд в новом 2021 году.
Необычные статуи создают в городе праздничное настроение
Фото: Алексей ФОКИН