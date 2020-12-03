В Туле 4 декабря шесть улиц и один поселок останутся без электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 4 декабря, в Туле будут традиционно отключать свет. Это будет связано с проведением плановых работ на объектах электроснабжения.

Так, с 9 часов утра и до 16 часов вечера свет отключат по следующим адресам:

Лейтейзена, 3; Красноармейский пр-т, 11, 11-а, 9

ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23; ул. Болотникова, 1, 5, 7; ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124; ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.); ул. Пионерская, 1-а

п. Михалково: ул. Косогорская, 2-46 (чётн.), 31-63 (нечётн.), 57-а, 57-б, 53-а, 67-а, 67, 69, 51-а, 8-а, 6-а, 6-б, 14-а, 14-б, 14-в