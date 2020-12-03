Когда зимой у парка катка не допросишься Фото: Алексей ФОКИН

Постепенно о ледовой площадке в Белоусовском парке мы начинаем забывать. Ибо уже не первый год там не заливают естественный лед. В былые временна еще в ноябре уже начинались подготовительные работы. Теперь и в декабре - тишина.

В прошлом сезоне тому было логичное объяснение — теплая зима. Не секрет, что для создания надежной «подушки», которая будет держаться и при плюсовой температуре в течение нескольких дней, необходим как минимум 10-сантиметровый слой льда. Как правило, заливается он и замораживается в несколько этапов. Чтобы все надежно «схватилось» тоже необходим «минус». Порядка ниже 7-8 градусов по Цельсию.

В общем-то такая температура была редкостью на протяжении всей зимы 2019-2020. Нынешний ноябрь тоже не радовал в этом плане.

Но сейчас-то стартовал вполне уверенный декабрь с подходящими температурами! По крайней мере, ночными. И туляки активно в соцсетях обсуждают вопрос: почему не начать заливать хотя бы небольшую площадку на Центральном кругу? Или возле базы проката. Тем более, что и днем сейчас нет солнца, которое могло бы растопить сделанный из воды плотный лед. (Речь сейчас не идет о рыхлом льде из снега.)

Ведь казалось бы и условия погодные более менее соблюдены, и прокат оснащен достаточным количеством коньков разных размеров.

Коронавирусные ограничения? Да бросьте! Работает же уверенно и стабильно уже практически месяц Зареченский каток. И варианты соблюдения социальной дистанции нашлись, и другие требования Роспотребнадзора удовлетворены.

То есть, если есть желание, то выход всегда можно найти.

А вот есть ли желание у Тульских парков? Это уже другой вопрос.

И, кажется, даже баталии вокруг Губернаторского катка были бы менее масштабными, откройся ледовая площадка в Белоусовском парке. Но нет, увы...

А ведь многих он привлекал своей доступностью — лед бесплатный, деньги - только за коньки. Коли со своими пришел — так и вовсе, как говорится, халява. К тому же — открытое пространство, свежий воздух... Ну, совсем не то, что в самом центре оружейной столицы. Синоптики, конечно, прогнозируют небольшое потепление в ближайшие дни. Но дальше-то нам пророчат типичную русскую зиму. И со снегопадами, и с морозцем. Так что поводов порадовать на новогодние праздники туляков катком в Центральном парке — хоть отбавляй.

Интересно, задают друг другу вопрос в соцсетях туляки, все-таки дождемся ли мы такого подарка от парка?