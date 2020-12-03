Зарезавшего приятеля по пьянке жителя Тульской области признали невменяемым Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование убийства, случившегося летом 2020 года в Богородицке Тульской области.

По предварительной версии, в июне местный житель во время пьяной ссоры зарезал своего приятеля, ударив того ножом в живот. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изучили другие материалы дела. В свою очередь судебно-психиатрическая экспертиза признала у обвиняемого в убийстве мужчины признаки хронического психического расстройства, из-за которого он не может осознавать свои действия и руководить ими.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, который примет решение о применении в отношении обвиняемого принудительной меры медицинского характера.