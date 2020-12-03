Туляк без прав выехал на встречку и устроил ДТП Фото: материалы пресс-служб

Туляк без прав выехал на встречку и устроил ДТП. В аварии пострадала женщина.

По предварительной информации УГИБДД по Туле, 2 декабря в 15:45 на улице Фрунзе 29-летний местный житель, будучи за рулем BMW 520 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Qashqai, за рулем которого была 51-летняя женщина.

От удара водитель Nissan Qashqai получила различные травмы, ей оказали медицинскую помощь. Виновник аварии пройти тест на алкоголь отказался.