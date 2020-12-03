Пьяный житель Тульской области избил свою знакомую, не дав ей уйти Фото: материалы пресс-служб

Пьяный житель Тульской области избил свою знакомую, не давая ей уйти. Тульские следователи выясняют все детали случившегося.

По предварительным данным, в мае 2020 года вечером подозреваемый 35-летний житель Плавска, будучи пьян, не выпускал из дома свою приятельницу и даже ударил ее несколько раз металлическим предметом, тем самым нанеся легкий вред здоровью.

Сейчас следователи устанавливают мотивы и подробные обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».