24-летний туляк не смог угнать «семерку» и поджег ее Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в ночь на среду, 2 декабря, подожгли ВАЗ 2107. Подозреваемого в поджоге «семерки» задержала полиция.

По предварительной информации, виновником происшествия оказался 24-летний туляк. Будучи пьян, он возвращался домой и захотел угнать автомобиль. В салон машины подозреваемый проник, разбив дверное стекло, однако двигатель завести ему не удалось. Тогда молодой мужчина закурил и стал прожигать сигаретой обшивку сидений, от чего салон автомобиля загорелся.

Кроме поджога, этот молодой человек вместе со своим 27-летним подельником угнали ВАЗ 2101 в эту же ночь. Покатавшись по городу, они бросили машину, после чего подозреваемый попытался угнать ВАЗ-2107.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Угон». Также выясняются подробные обстоятельства поджога.