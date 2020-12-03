В Тульской области скончалось 6 пациентов с коронавирусом на 3 декабря Фото: Алексей ФОКИН

На 3 декабря 2020 года 6 пациентов с коронавирусом скончались от осложнений или других последствий заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Тульской области. Таким образом, количество умерших с самого начала пандемии уже достигло 497 человек. Это жители городов и районов области различного возраста.

Также сообщается, что за последние сутки еще у 175 человек тесты на коронавирус показали положительные результаты. 176 пациентов победили заболевание.